W Drezdenku przy Szkole Podstawowej nr 1 uroczyście otwarto po generalnym remoncie boisko „Orlik”
W wydarzeniu wziął udział Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
– To jedyny orlik w naszej gminie – podkreśla Anna Oźminkowska, wiceburmistrz Drezdenka
– Takie boisko to doskonałe miejsce do uprawiania sportu – mówi Marek Cebula, wojewoda
Z nowej nawierzchni boiska zadowoleni są młodzi piłkarze.
– Jesteśmy zachwycone zmodernizowany boiskiem – zachwycają się uczestniczki wydarzenia
Gmina Drezdenko teraz będzie się starać o budowę bieżni okólnej.