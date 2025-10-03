W Drezdenku przy Szkole Podstawowej nr 1 uroczyście otwarto po generalnym remoncie boisko „Orlik”

W wydarzeniu wziął udział Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.

– To jedyny orlik w naszej gminie – podkreśla Anna Oźminkowska, wiceburmistrz Drezdenka

– Takie boisko to doskonałe miejsce do uprawiania sportu – mówi Marek Cebula, wojewoda

Z nowej nawierzchni boiska zadowoleni są młodzi piłkarze.

– Jesteśmy zachwycone zmodernizowany boiskiem – zachwycają się uczestniczki wydarzenia

Gmina Drezdenko teraz będzie się starać o budowę bieżni okólnej.