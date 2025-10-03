Rozpoczęły się działania w ramach Nowosolskiego Miesiąca Seniora. W październiku do swoich placówek zapraszają miejskie instytucje sportu i kultury. – Tegoroczny program jest bardzo bogaty – zapewnia Tomasz Czerwoniak w Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Szczegóły na stronie www.nowasol.pl