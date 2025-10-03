<p>Rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 dzia\u0142ania w ramach Nowosolskiego Miesi\u0105ca Seniora.\u00a0 W pa\u017adzierniku do swoich plac\u00f3wek zapraszaj\u0105 miejskie instytucje sportu i kultury. - Tegoroczny program jest bardzo bogaty - zapewnia Tomasz Czerwoniak w Urz\u0119du Miasta w Nowej Soli.<\/p>\n<p><audio src="https:\/\/zachod.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/9e5935094a071a67b8753591a8097dfe_Prewiev.mp3?var=0.7263189354346" controls="controls"><\/audio><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142y na stronie <a href="http:\/\/www.nowasol.pl" target="_blank" rel="noopener">www.nowasol.pl<\/a><\/p>\n<p><img src="Fot. Facebook." alt="" \/><\/p>