Sarah Mullally, pielęgniarka z zawodu, została w piątek (3 października) nominowana na stanowisko arcybiskupa Canterbury. To pierwszy przypadek wyboru kobiety na tę funkcję w historii Kościoła Anglii, sięgającej XV w. W 2014 r. zezwolono kobietom na obejmowanie urzędu biskupiego.

63-latka jest żoną Eamonna Mullally’ego, z którym ma dwójkę dzieci. Pochodzi z Woking w hrabstwie Surrey, położonego na południe od Londynu. W 1999 r. została najmłodszą w historii Anglii osobą pełniącą funkcję naczelnej pielęgniarki w Wielkiej Brytanii. Ustąpiła z tego stanowiska w 2004 r. Rok później została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Kariera duchownej

W 2018 r. została wybrana na 133. biskupa Londynu, czyli trzecią najwyższą pod względem rangi godność duchową w Kościele Anglii. Wcześniej przez trzy lata pełniła funkcję biskupa w mieście Crediton.

Wybór nowego arcybiskupa Canterbury był owiany tajemnicą. Decyzję podjęła 17-osobowa komisja, której przewodniczył wybrany na to stanowisko przez rząd Wielkiej Brytanii Jonathan Evans, były szef agencji wywiadowczej MI5.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Hello, my name is Bishop Sarah Mullally. I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp — Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025

Kandydaci na tę funkcję muszą mieć co najmniej 30 lat, ale zazwyczaj nie więcej niż 70 lat. Zgodnie z tradycją, zajmują już wcześniej stanowiska kierownicze w ramach Wspólnoty Anglikańskiej.

Nominację muszą zatwierdzić premier i król

Komisja przedstawi nominację Mullally na stanowisko arcybiskupa Canterbury brytyjskiemu premierowi Keirowi Starmerowi. Następnie szef rządu przekaże tę kandydaturę do zatwierdzenia królowi Karolowi III.

W Wielkiej Brytanii monarcha jest zwierzchnikiem Kościoła Anglii od czasu schizmy, do której doszło za czasów panowania króla Henryka VIII w XVI wieku. Monarcha nie pełni żadnych funkcji religijnych. Głową kościoła jest arcybiskup Canterbury, piastujący także godność prymasa całej Anglii. Wspólnota Anglikańska liczy około 85 mln osób na całym świecie.

Kobietom zezwolono na pełnienie funkcji duchownych w Kościele Anglii w połowie lat 90. XX w.

Stanowisko arcybiskupa Canterbury pozostawało nieobsadzone od listopada 2024 r. Wówczas Justin Welby zrezygnował z tej funkcji po opublikowaniu raportu, w którym ujawniono, że duchowny nie przeprowadził należytego dochodzenia w sprawie skandalu pedofilskiego w Kościele Anglii.