W wieku 96 lat zmarła Patricia Routledge, brytyjska aktorka znana z roli snobistycznej Hiacynty Bukiet z serialu „Co ludzie powiedzą” – poinformowała stacja BBC, powołując się na oświadczenie agenta artystki.

Sławę przyniosła Routledge kreacja Hiacynty Bukiet – postaci komicznej, która uosabiała skrajne cechy angielskiej pretensjonalności i snobizmu. Jak wspominała aktorka, jej bohaterka jest „absolutnym potworem, ale granie jej sprawiało ogromną przyjemność”.

Serial „Co ludzie powiedzą” był emitowany przez brytyjską telewizję w latach 1990-1995. Roku później Routledge została wybrana najpopularniejszą aktorką w Wielkiej Brytanii podczas rozdania nagród BBC z okazji 60. rocznicy istnienia stacji.

Karierę rozpoczęła Routledge na deskach teatru w latach 50. Po występach na londyńskim West Endzie, zyskała uznanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1968 r. zdobyła nagrodę Tony Award za rolę w „Darling of the Day” dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w musicalu wystawianym na Broadwayu w Nowym Jorku.

Artystka z powodzeniem występowała także w poważniejszych rolach, m.in. zagrała w „Ryszardzie III” i „Henryku V” w Royal Shakepseare Company.

Późna sława

Lata 80. przyniosły jej status prawdziwej gwiazdy brytyjskiej telewizji. Szczytem jej popularności były dwie nominacje do nagrody BAFTA za rolę w serialu „Co ludzie powiedzą” w latach 1992-1993. Następnie zagrała główną rolę emerytki, która próbuje rozwiązać zagadki kryminalne w serialu „Śledztwa Hetty Wainthropp” produkcji BBC, w latach 1996–1998.

Aktorka była wielokrotnie nagradzana – królowa Elżbieta II wręczyła jej Order Imperium Brytyjskiego oraz nadała tytuł szlachecki.