Marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie w piątek (3 października) rozmawiał w Nowym Jorku z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock oraz z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W weekend Hołownia spotka się z przedstawicielami Polonii oraz weźmie udział w 88. Paradzie Pułaskiego.

Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu poinformowało w komunikacie, że marszałek Sejmu w piątek (3 października) spotka się najpierw z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ, byłą szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, a następnie będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

W sobotę marszałek Sejmu spotka się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji polonijnych.

Wizyta Hołowni w USA. Spotka się z szefem ONZ

W niedzielę Hołownia weźmie udział w Nowym Jorku w 88. Paradzie Pułaskiego; parada przejdzie pod hasłem „1000. rocznica Królestwa Polskiego”.

W poniedziałek Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Marszałek Sejmu ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej – jak mówił – „nie było ich wcale”.

W piątek „Super Express” napisał, że prezydent Karol Nawrocki miał pomóc Hołowni w zabieganiu o funkcję w ONZ.

Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem prezydent (Nawrocki) przekonywał już do poparcia Hołowni

– powiedział „SE” prezydencki minister Marcin Przydacz.

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada dziś za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.