W piątek nad ranem (3 października) odnaleziono wszystkich żołnierzy, którzy nie wrócili do bazy po ćwiczeniach na poligonie w północnej Norwegii; ich stan zdrowia oceniono jako dobry – przekazał dziennik „VG”.

O trwających poszukiwaniach PAP poinformowała w czwartek wieczorem (2 października). Wszczęto je, gdy utracono kontakt z 10 żołnierzami. Do akcji skierowano śmigłowce, a także ratowników wojskowych i cywilnych. W godzinach wieczornych Norweskie Siły Zbrojne przekazały wiadomość o odnalezieniu pierwszej piątki zaginionych.

Stan zdrowia pozostałych pięciu żołnierzy, na których ekipy ratunkowe natrafiły w piątek rano, szef operacji poszukiwawczej Oeyvind Johnson Holsbrekken określił jako dobry. Jego wypowiedź przytoczył „VG”.

Odnalezieni wojskowi brali udział w ćwiczeniach na norwesko-rosyjskim pograniczu w północnej części kraju.