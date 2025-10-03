Klaudia Zwolińska zdobyła złoty medal w konkurencji kajakowych jedynek (K1) w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. To drugi tytuł polskiej slalomistki w tej imprezie – w czwartek (2 października) triumfowała w kanadyjkach (C1).

26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 roku w tej specjalności miała brąz mistrzostw globu. W kanadyjkach nie odnosiła wcześniej większych sukcesów.

Triumf w C1 Zwolińska przyjęła z niedowierzaniem, wręcz była zszokowana, ale medal w jej koronnej konkurencji był celem, jaki sobie wyznaczyła w tym sezonie i planem, z jakim przyjechała do Australii.

Na torze w Penrith koło Sydney, gdzie ćwierć wieku temu olimpijskie srebro wywalczyli w dwójkach kanadyjkowych Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski, w środowych eliminacjach K1 była dziewiąta. W piątek zaczęła rywalizację od piątej lokaty w półfinale, ale w decydującym starcie nie dała rywalkom szans.

Kolejne złoto dla Zwolińskiej. Polka bezbłędna

Miała bezbłędny przejazd i o 1,77 wyprzedziła Kimberley Woods. Brytyjka, która jeszcze mniejszą różnicą przegrała z Polką olimpijskie srebro w Paryżu, tym razem popełniła jeden błąd techniczny, którą kosztował ją dwie karne sekundy.

Trzecie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Kate Eckhardt, która przegrała ze Zwolińską o 3,52.

Do zawodniczki Startu Nowy Sącz należy połowa medali, jakie polskie slalomistki zdobyły w K1. Przed nią na podium MŚ stały tylko Maria Ćwiertniewicz (złoto w 1975 roku) i Beata Grzesik (srebro w 1999 roku).

Zdobywając dwa złote medale Polka powtórzyła wyczyn słynnej Jessiki Fox z MŚ 2018 roku i igrzysk w Paryżu, gdy była najlepsza w obu indywidualnych konkurencjach slalomowych. Australijka, 10-krotna mistrzyni świata, przed rodzimą publicznością nie startowała, gdyż w sierpniu przeszła operację wycięcia guza nerki. Zamierza jednak wrócić do sportu i planuje już walkę o kolejne medale olimpijskie w Los Angeles. Jej siostra Noemie była w piątek 12., a w C1 sklasyfikowano ją na dziewiątej pozycji.

Wśród mężczyzn Mateusz Polaczyk odpadł w półfinale, w którym zajął 13. lokatę, pierwsze niedające awansu do wyścigu o medale. Identyczna sytuacja miała miejsce przed rokiem w olimpijskich zmaganiach w Paryżu.

Wygrał wicemistrz ostatnich igrzysk, Francuz Titouan Castryck, obok którego na podium stanęli Czesi – Jakub Krejci i Jiri Prskavec, dwukrotny medalista olimpijski w tej konkurencji, w tym złoty z Tokio.

Pozostali biało-czerwoni odpadli w eliminacjach.

W sobotę Zwolińska popłynie jeszcze w crossie kajakowym.

Wyniki – K1

kobiety

1. Klaudia Zwolińska (Polska) 100,32 (0 sekund karnych)

2. Kimberley Woods (W. Brytania) strata 1,77 (2)

3. Kate Eckhardt (Australia) 3,52

…

32. Dominika Brzeska (Polska) odpadła w eliminacjach

35. Hanna Danek (Polska) odpadła w eliminacjach

mężczyźni

1. Titouan Castryck (Francja) 90,81

2. Jakub Krejci (Czechy) strata 1,46

3. Jiri Prskavec (Czechy) 1,53

…

13. Mateusz Polaczyk (Polska) odpadł w półfinale

31. Jakub Brzeziński (Polska) odpadł w eliminacjach

66. Dariusz Popiela (Polska) odpadł w eliminacjach