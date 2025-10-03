Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek (2 października), że w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę pocisków AMRAAM w wersji D do samolotów F-35. Zaznaczył, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.
O zwołaniu w trybie pilnym zespołu sterującego, który „dzisiaj jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę najnowszych pocisków AMRAAM w wersji D, naprowadzanych radiolokacyjnie pocisków rakietowych powietrze-powietrze do samolotów F-35”, Kosiniak-Kamysz poinformował na czwartkowej konferencji prasowej.
Jak mówił, „kupujemy te samoloty i kupujemy najnowszą wersję pocisków AIM-120 AMRAAM”.
Możliwość tego zakupu została nam udzielona przez Kongres Stanów Zjednoczonych
– powiedział wicepremier.
Szef MON: Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia
Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.
I z tej możliwości – w wyznaczonym terminie do 10 grudnia, kiedy należy podpisać określone zobowiązania, umowy – Polska się wywiąże
– zapewnił Kosiniak-Kamysz.
Podkreślił, że na razie tylko USA i Polska będą miały dostęp do pocisków AMRAAM w wersji D.
Stabilne finansowanie
Wicepremier przekazał, że w posiedzeniu zespołu sterującego udział wzięli, oprócz przedstawicieli MON, także przedstawiciele resortów gospodarki i finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że „nie ma żadnego problemu z finansowaniem tego zakupu”, który zostanie zrealizowany z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Dodał, że ze strony zarówno MF, jak i BGK uzyskał jednolite wsparcie dla transformacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP.
Bierzemy udział w największej historycznej transformacji Sił Zbrojnych RP
– ocenił szef MON.
Zaznaczył, że tygodniowo zawieranych jest nawet kilka umów na nowy sprzęt.
Amerykańskie pociski powietrze-powietrze
AMRAAM to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu.
Pierwsze „polskie” F-35 mają trafić do naszego kraju w 2026 r. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.
