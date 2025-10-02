W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli zaczęło funkcjonować Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie elektromobilności. Na terenie placówki powstało kilka specjalistycznych pracowni do prowadzenia szkoleń dotyczących serwisu pojazdów elektrycznych i stacji ładowania . – Powstało nowoczesne centrum w którym będziemy uczyć nowych zawodów – mówi Grzegorz Kenigsberg, dyrektor placówki.

Na realizacje inwestycji nowosolskie starostwo otrzymało rządową dotację w wysokości 14 milionów złotych.