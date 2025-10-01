Poznańska Drużyna Szpiku zaprasza na wyjątkowy charytatywny spektakl, który tym razem odbędzie się w Zielonej Górze. Dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przekazany na leczenie małego Stasia spod Poznania.

Drużyna Szpiku to organizacja non-profit, która już od 18 lat zachęca do zostania dawcą szpiku kostnego, a także wspiera osoby chore oraz ich bliskich.

– Postanowiliśmy pójść o krok dalej i przygotowaliśmy ten wyjątkowy spektakl – mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku:

Charytatywny spektakl pt. „Królewna Śmieszka i siedmiu Śmieszkoludków – historia nieznana” zostanie zaprezentowany 4 listopada o godzinie 19:00 w Lubuskim Teatrze.

– Tym razem gramy dla 3-letniego Stasia – mówi Aneta Olszewska, wolontariuszka Drużyny Szpiku:

Pomysłodawcą ściągnięcia spektaklu do Zielonej Góry jest zielonogórski przedsiębiorca Tomasz Puślecki.

Według niego zielonogórzanie są empatycznymi i pomocnymi ludźmi, a ten wyjątkowy charytatywny spektakl zasługuje właśnie na takich odbiorców:

Bilety na spektakl dostępne są na stronie Lubuskiego Teatru.