Po raz czwarty w Lubrzy odbędzie się Festiwal Piosenki Patriotycznej. Festiwal skierowany jest głównie do młodziezy, ale mogą w nim uczestniczyć także osoby w innym wieku.

– Festiwal ma na celu pielęgnowanie wartości patriotycznych, które w obecnych, trudnych czasach wystawiane są na ciężką próbę. Poprzez wspólne śpiewanie i dobrą zabawę pragniemy, choćby lokalnie i w niewielkim stopniu, przyczynić się do umacniania naszej kultury i tożsamości narodowej – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Nabór zgłoszeń do Otwartego IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Złoty Nenufar” w Lubrzy trwa do 25 października. Organizatorami są gmina Lubrza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy. Festiwal odbędzie się 22 listopada.