Wójt gminy Żary wraz z przewodniczącą rady gminy zapraszają do Kadłubi na kolejną już edycję akcji „Profilaktyka Raka Piersi”. Wydarzenie zaplanowano 4 października przy boisku sportowym w miejscowości. Organizatorzy przygotowali ciekawy program spotkania.

Do projektu włączyło się wiele instytucji, między innymi żarski Szpital na Wyspie oraz lokalne samorządy. – Zachęcamy do uczestnictwa. Będzie między innymi bieg i sportowa aktywność, która sprzyja zdrowiu – mówi organizatorka Elwira Wentlant:

– Jest to również okazja do tego, aby dowiedzieć się więcej o nowoczesnych metodach zapobiegania tej chorobie – podkreśla przewodnicząca gminnej rady:

Początek sobotniej akcji w Kadłubi godzina 12.00. Podczas wydarzenia zorganizowana będzie charytatywna zbiórka na rehabilitację Samuela.