Czas będzie tematem przewodnim festiwalu sztuki nowoczesnej lAbiRynT. To odbywające co roku w przedostatni weekend października trzydniowe spotkanie artystów i prezentacja ich prac w wielu różnych miejscach, głownie w Słubicach, Frankfurcie nad Odrą.

– Uznaliśmy, że 15 edycji festiwalu to szmat czasu, więc czas będzie tematem przewodnik tegorocznego spotkania – mówi Anna Panek-Kusz, kurator Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dnach 17 – 19 października. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku festiwal lAbiRynT otrzymał Europejski Certyfikat Kraju Związkowego Brandenburgia.