Premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył w poniedziałek (29 września) do Białego Domu na rozmowy o porozumieniu pokojowym w Strefie Gazy. Głównym tematem spotkania będzie inicjatywa USA, mająca doprowadzić do zawieszenia broni w tej palestyńskiej półenklawie.

Trump powitał izraelskiego premiera przed wejściem do zachodniego skrzydła Białego Domu. Przywódcy uścisnęli się. W odpowiedzi na wykrzykiwane przez dziennikarzy pytania o to, czy spodziewa się doprowadzenia do pokoju w Strefie Gazy, Trump zdawał się odpowiedzieć twierdząco.

Głównym tematem spotkania obu przywódców – już czwartego podczas drugiej kadencji Trumpa – jest amerykańska propozycja uregulowania pokojowego w palestyńskiej półenklawie. Prezydent i inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadali, że obie walczące strony, Izrael i Hamas, są bardzo blisko porozumienia. Tuż przed wizytą Netanjahu Trump miał rozmawiać z emirem Kataru, kluczowym pośrednikiem w negocjacjach z palestyńskim Hamasem.

21-punktowy plan pokojowy USA jest oparty na propozycji autorstwa byłego brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira. Zakłada m.in tymczasowy międzynarodowy nadzór nad Strefy Gazy, a także uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni.

Netanjahu przeprosił emira Kataru za atak na Dohę

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zadzwonił podczas wizyty w Białym Domu do emira Kataru Tamima bin Hamada as-Saniego i przeprosił go za nalot na to państwo 9 września. Przeprosiny Netanjahu są ważne dla wspieranych przez USA wysiłków na rzecz zawarcia rozejmu w Strefie Gazy – skomentowały izraelskie media.

W rozmowie Netanjahu z Sanim brał udział również prezydent USA Donald Trump, który przyjął w poniedziałek izraelskiego premiera w Białym Domu – poinformowała izraelska telewizja Kanał 12.

Według stacji Netanjahu przeprosił za naruszenie katarskiej suwerenności, a podczas rozmowy poruszono też temat ewentualnego odszkodowania dla rodziny zabitego w nalocie Katarczyka.

Izrael przeprowadził 9 września nalot wymierzony w kierownictwo Hamasu rezydujące w stolicy Kataru, Dosze. Nie ma informacji o tym, by w ataku zginęli liderzy tej grupy.

Katar wraz z Egiptem i USA jest pośrednikiem w prowadzonych od miesięcy rozmowach na temat rozejmu w Strefie Gazy. Doha jest też ważnym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie.

Władze Kataru – podobnie jak cały świat arabski – zareagowały stanowczą krytyką Izraela, oskarżając go nie tylko o podważanie stabilności w regionie, ale i sabotowanie negocjacji dotyczących Gazy. Rokowania po raz kolejny utknęły w impasie.

Przeprosimy mają więc kluczowe znaczenie dla zintensyfikowanych w ostatnich dniach wysiłków Trumpa na rzecz zawarcia pokoju w Gazie – skomentował Kanał 12.

Amerykański prezydent przedstawił w ostatnich dniach nowy plan zakończenia konfliktu i zapowiada, że jest on bliski zaakceptowania przez obie strony. Propozycja jest głównym tematem poniedziałkowego spotkania Trumpa z Netanjahu.

Według mediów 21-punktowy plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie wojny, uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, utworzenie tam tymczasowej palestyńskiej administracji i wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, a także zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę tego terytorium.