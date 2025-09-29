Już pięć medali, w tym cztery złote zdobyli reprezentanci gorzowskiego Startu podczas paralekkoatletycznych mistrzostw świata, które odbywają się w New Dehli w Indiach.

W sobotę i niedzielę złote medale zdobyli Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 400 m. w klasie T72 i Artur Krzyżek w biegu na 100 m. w klasie T71. Z kolei Lech Stoltmann wywalczył brązowy medal w pchnięciu kulą w klasie F55.

Dziś gorzowscy sportowcy zdobyli kolejne dwa złote krążki. Bartosz Górczak wygrał konkurs pchnięcia kula w klasie F53, zaś startująca w klasie F64 Faustyna Kotłowska zwyciężyła w konkursie pchnięcia kulą.

Dodajmy, że Łukasz Mamczarz zajął 5. miejsce w skoku wzwyż T42 (najlepszy wynik wśród skaczących bez protezy), a Bartosz Sienkiewicz był szósty w finale biegu na 100 m. T38