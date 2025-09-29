Siatkarki UKS-u Ares Nowa Sól pokonały u siebie Osiński-Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski 3:2 w meczu pierwszej kolejki III ligi.

Zielonogórzanki weszły w mecz od wygranej 25:23, ale gospodynie szybko zrewanżowały się zwycięstwem do 20. W trzecim secie AZS wręcz dominował na parkiecie, triumfując 25:8. Ares potrafił jednak wrócić do gry, wygrał czwartą partię 25:22, a w tie-breaku niespodziewanie rozgromił akademiczki 15:4.

Tak o meczu mówi trener Aresa, Rafał Snoch:

O nierównej formie swojego zespołu mówi natomiast szkoleniowiec AZS-u, Wiktor Zasowski:

W pozostałych spotkaniach inauguracyjnej kolejki Topmed Empiria Orion Sulechów uległ SPS-owi Zbąszynek 1:3, UKS Promień Żary pokonał UKS Set Gorzów 3:1, a USA Beach Volley Lubsko wygrał z Volley’em Gorzów 3:2.