„Ognik” to interaktywne sale edukacyjne, gdzie strażacy przekazują dzieciom wiedzę i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Taki obiekt, po modernizacji, został dziś otwarty w nowosolskiej komendzie straży pożarnej. Bogate wyposażenie sal edukacyjnych oraz przygotowane wcześniej modelowe scenariusze tych wyjątkowych lekcji, na pewno dadzą gwarancję skuteczności. – Dzieci będą uczyć się, w warunkach kontrolowanego zagrożenia, właściwych sposobów reagowania – mówi kaptan Sebastian Olczyk, oficer prasowy jednostki.

– Dzieci znają numer 112, ale tutaj widzą w jakich zagrożeniach go użyć – mówi Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

– Tego typu obiekty są potrzebne – mówi Lidia Wichowska, nauczycielka w SP nr 1 w Nowej Soli.

Modernizacja nowosolskiego ognika kosztowała prawie 150 tysięcy złotych.