Lubuski oddział PCK w gronie beneficjentów programu grantowego fundacji Orlen. Dofinansowanie otrzymały 42 projekty, w tym jeden z naszego regionu. Łączna pula do dyspozycji to milion złotych.
Program „Energia sąsiedztwa” to inicjatywa skierowana do lokalnych organizacji i instytucji, które chcą realizować projekty związane z edukacją, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
Jak mówi Paulina Grzesiowska-Nowak, dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, organizacja otrzymała 18,5 tys. złotych na swoje działania. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców Nowej Soli:
– Szkolenie jest adresowane także do społecznych liderów – dodaje Paulina Grzesiowska-Nowak:
O dotacje mogły się ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
