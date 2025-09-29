Patryk Żyworonek (ZKS Palmiarnia Zielona Góra) triumfował w 1.Grand Prix Polski Juniorów w Oleśnicy w tenisie stołowym.
W meczu finałowym wygrał z Mateuszem Sakowiczem (Dekorglass Działdowo) 4:3. W półfinale Patryk Żyworonek (rozstawiony z numerem 2) pokonał Mateusza Wiśniewskiego z MKS Czechowice-Dziedzice) 4:0.
