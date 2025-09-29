Gminne targowisko rozpoczęło działalność w Lubrzy. W każdą pierwszą sobotę miesiąca, na parking przy kościele zjeżdżają lokalni producenci rolni, którzy sprzedają swoje produkty. Pomysł się przyjął, bo chociaż Lubrza jest gminą wiejską, to niewielu mieszkańców ma dostęp do owoców, warzyw czy przetworów innych, niż pochodzących z marketów.

– Mieliśmy takie sygnały, ze warto raz w miesiącu zorganizować naszą lokalną giełdę rolną, z korzyścią dla kupujących i sprzedających – mówi Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza.

Na ostatnim targu w Lubrzy pojawiło się kilkunastu producentów lokalnej żywności i bardzo wielu chętnych do jej zakupu.