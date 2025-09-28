W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa – podało w niedzielę (28 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Informację o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie opublikowanym na portalu X.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
– poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Dalsza część tekstu pod wpisem
?? Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/zKkh6xuZZC
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025
Podkreślono, że podjęte działania mają „charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej? Siły Zbrojne odpowiadają
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę (14 września), że podjęte w sobotę działania wojska nie potwierdziły naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszystkie decyzje miały na celu zapewnienie maksymalnego...Czytaj więcejDetails
Podkreślono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.