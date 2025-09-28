W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa – podało w niedzielę (28 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Informację o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

– poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Dalsza część tekstu pod wpisem

?? Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/zKkh6xuZZC — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025

Podkreślono, że podjęte działania mają „charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Podkreślono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.