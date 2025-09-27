27 września obchodzone jest święto Wojsk Obrony Terytorialnej. To także rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych

podziękował terytorialsom za służbę Ojczyźnie i pomoc potrzebującym. Jak napisał – ponad 43 tys. żołnierzy WOT każdego dnia daje świadectwo, że hasło „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to nie są puste słowa.

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzone jest w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, którego tradycje WOT dziedziczy.