Grupa parkrun Pałac Książęcy Żagań obchodzi dziś 2. urodziny. Mija kolejny rok od pierwszego sobotniego biegu w ramach ogólnopolskiej akcji. Od końca sierpnia tego roku w Polsce funkcjonuje już w 101 lokalizacjach. Na mapie tej od dwóch lat znajduje się Żagań.

Cosobotnie bieganie rozpoczyna się w całym kraju o godz. 9. – Jesteśmy to co tydzień bez względu na panującą aurę. Ludzi lubiących biegać wciąż nam przybywa. Pięciokilometrową trasę można pokonać biegiem lub spacerując z kijkami, bo taka forma też jest tu lubiana – mówi koordynator spotkań Artur Miemczyk:

Sami uczestnicy urodzinowej imprezy biegowej podkreślają, że to doskonałe rozpoczęcie soboty. -Po takiej aktywności aż miło poczuć lekkie zmęczenie. Poza tym to świetna integracja – zaznaczają żagańscy parkrunowcy:

Każdy sobotni bieg zabezpieczają wolontariusze. – Jeśli nie biegamy, to udzielamy się jako osoby zabezpieczające innych. To też ważna rola, bo oznaczamy trasę, mierzymy czas. Najważniejsze, że jesteśmy tu razem – mówi Joanna Blinow:

Dodajmy, że na uczestników wydarzenia czekał urodzinowy tort.