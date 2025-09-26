Szprotawski magistrat podpisał umowę na remont zachodniej ściany zabytkowego ratusza miejskiego. Trzeci etap inwestycji kosztował będzie ponad 350 tysięcy złotych. Prace realizowane będą przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Dofinansowanie do prac to 170 tysięcy złotych. – Za nami zakończony pierwszy etap, drugi jeszcze trwa. W październiku ma zostać oddana po remoncie wieża ratuszowa. Ale to jeszcze nie koniec zabiegów, aby nasz zabytkowy ratusz wyglądał okazale – mówi burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik:

– Kończymy już wieżę. Prace w poprzednich etapach, jak i w tym odbywają się pod nadzorem konserwatorskim. Pracy jest sporo, ale już wiemy z czym się mierzymy – mówi wykonawca zadania Radosław Kubik:

Dodajmy, że trzeci etap remontu elewacji ratusza potrwa do końca roku.