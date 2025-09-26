Rada ministrów właśnie przyjęła tzw. mandat negocjacyjny dla rewizji Krajowego Planu Odbudowy – poinformowała w piątek (26 września) minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z KPO będą usunięte podatek od aut spalinowych i opłata środowiskowa dotycząca takich samochodów od przedsiębiorców – dodała.
Jak wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, celem rewizji jest m.in. przekierowanie części środków granatowych na inwestycje, gdzie są one potrzebne.
Rewizja KPO. Co się zmieni?
Przekazała również, że z KPO zostaną usunięte podatek od samochodów spalinowych i opłata środowiskowa od samochodów spalinowych od przedsiębiorców.
Szefowa MRiFR dodała, że rewizja zmniejsza część pożyczkową KPO o 21,5 mld zł. Stało się to po dokonaniu przeglądu inwestycji. W efekcie podjęto decyzję, aby zrezygnować ze środków, które mogłyby zostać niewykorzystane. Stanie się to bez kosztów dla państwa.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Jest zgoda KE na wypłatę 26 mld zł z KPO. Pieniądze w listopadzie
Komisja Europejska wydała zgodę na wypłatę kolejnych 26 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy - poinformował wiceminister funduszy Jan Szyszko. Dodał, że Komisja zakończy procedurę wypłaty do 11 listopada,...Czytaj więcejDetails
Zmniejszy się też w efekcie tej decyzji Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności do 20 mld zł – wskazała Pełczyńska-Nałęcz.