Rada ministrów właśnie przyjęła tzw. mandat negocjacyjny dla rewizji Krajowego Planu Odbudowy – poinformowała w piątek (26 września) minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z KPO będą usunięte podatek od aut spalinowych i opłata środowiskowa dotycząca takich samochodów od przedsiębiorców – dodała.

Jak wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, celem rewizji jest m.in. przekierowanie części środków granatowych na inwestycje, gdzie są one potrzebne.

Rewizja KPO. Co się zmieni?

Przekazała również, że z KPO zostaną usunięte podatek od samochodów spalinowych i opłata środowiskowa od samochodów spalinowych od przedsiębiorców.

Szefowa MRiFR dodała, że rewizja zmniejsza część pożyczkową KPO o 21,5 mld zł. Stało się to po dokonaniu przeglądu inwestycji. W efekcie podjęto decyzję, aby zrezygnować ze środków, które mogłyby zostać niewykorzystane. Stanie się to bez kosztów dla państwa.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Zmniejszy się też w efekcie tej decyzji Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności do 20 mld zł – wskazała Pełczyńska-Nałęcz.