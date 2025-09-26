Pani Wiesława Krenz swoją historię opowiedziała historykowi profesorowi Przemysławowi Słowińskiemu, który w swojej pracy naukowej bada losy Polaków przybyłych po wojnie na ziemie zachodnie naszego kraju.

Wiesława Krenz urodziła się w 1940 roku w polskiej miejscowości Radziwiłłów, która znajduje się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po zakończeniu działań wojennych wraz z rodziną odbyła trzymiesięczną podróż do Polski. Mała Wiesia i jej rodzice początkowo zamieszkali w Sławie, później trafili do Gorzowa. Tu ukończyła szkołę średnią, założyła rodzinę i podjęła pracę. Mieszka tu do dziś pielęgnując wspomnienia. Czy i tym razem udało się podążyć ich śladem?