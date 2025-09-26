Wójt gminy Żary oraz sołtys Bogumiłowa zapraszają mieszkańców na Dzień Ziemniaka. Sobotnie wydarzenie zaplanowano przy placu rekreacyjnym obok świetlicy wiejskiej. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych oraz budżetu państwa. – Zachęcamy do spędzenia z nami części weekendu. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Będą ziemniaczane konkursy, zabawy i animacje dla dzieci. Czekamy więc na całe rodziny. Takie eventy sprzyjają integracji środowiska – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

Początek Dnia Ziemniaka w Bogumiłowie godzina 16.00.