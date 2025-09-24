Wojskowe Zakłady Łączności dostarczą 56 wozów łączności dla wyrzutni Patriot. Umowę w tej sprawie w siedzibie firmy podpisał wicepremier, minister obrany narodowej Władysław

Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji prasowej wskazał, że umowa warta ponad 2 miliardy złotych to ogromna inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy.

Mobilne wozy łączności dla wyrzutni Patriot, czyli systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła, pozwolą na wymianę informacji pomiędzy samymi wyrzutniami i ich załogami

a stanowiskami dowodzenia.