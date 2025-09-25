STOP dla strzelnicy w Radwanowie

·

Dzień dobry

Jesteśmy Społecznym Komitetem Mieszkańców wsi Radwanów pod Zieloną Górą.

Zielonogórski Okręg Polskiego Związku Łowieckiego z pomocą władz Gminy Kożuchów mają plany by wybudować na 28 hektarowej działce najnowocześniejszy w Polsce kompleks strzelnic sportowych i myśliwskich. To wszystko zaledwie kilometr od zabudowań.

Stanowczo nie zgadzamy się na powstanie tej inwestycji. Chcemy czuć się bezpiecznie i żyć w ciszy i spokoju jak do tej pory.

Nie chcemy huku wystrzałów, aby towarzyszyły nam przez cały rok każdego dnia.

Każdy z nas świadomie wybrał to miejsce do zamieszkania licząc na sielankowe życie na wsi, a nie w towarzystwie olbrzymiego KOMBINATU, który jest marzeniem myśliwych, a dla nas mieszkańców ta nietrafiona inwestycja spowodowałaby drastyczne pogorszenie warunków życia naszego i naszych zwierząt.

W skład 28 – hektarowego kombinatu ma wchodzić: wiele torów strzeleckich w tym najdłuższy w Polsce 800-metrowy, tor dla snajperów, tor łuczniczy, hala do strzelania, siedziba zielonogórskiego PZŁ, sale wykładowe, duży zbiornik retencyjny i wielkie parkingi. Mieliby się tu pojawiać ludzie z całej Polski i Europy, osoby prywatne jak i służby mundurowe.

STOP dla strzelnicy w Radwanowie!!!