Służył społeczeństwu jako policjant, żołnierz i ratownik medyczny. Na emeryturze włożył mundur strażacki, aby dalej jako ochotnik OSP Żary-Kunice nieść pomoc innym. Teraz po ciężkim wypadku sam potrzebuje pomocnej ręki.

Żaranin Tomasz Czekatowski jest po dwóch operacjach kręgosłupa. Obecnie przebywa w szpitalu w czeskim Hradec Kralove. – Naprawdę ciężko mu się teraz odnaleźć, bo to on zawsze był osobą niosącą pomoc. Teraz jest zależny od innych – mówi jego żona Magdalena Czekatowska, która cały czas jest w czeskiej lecznicy przy mężu:

– Jest świadomy tego, jak długa droga przed nim, aby wrócić do pełni sprawności. Jak mówi chce jak najszybciej zagrać w piłkę z synem – podkreśla małżonka:

W pomoc koledze zaangażowali się kuniccy strażacy. – My po prostu czekamy na niego. Wiemy, że jeszcze pojedzie z nami na akcję – mówią ochotnicy z żarskiej dzielnicy:

Dodajmy, że w sieci uruchomiona została zbiórka na pomoc w rehabilitacji Tomasza Czekatowskiego.