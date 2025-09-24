Gościem Marcina Sasima Wojciech Kowalewski burmistrz Skwierzyny
Dania dołączą do unijnej inicjatywy budowy muru dronowego na wschodniej flance. Władze w Kopenhadze podjęły taką decyzję po wtargnięciu bezzałogowców...
Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent podkreślił...
Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas debaty na 80. Sesji...
Kargowa przejmuje budynek byłego dworca kolejowego w mieście. Samorząd podpisał już umowę na remont budynku. - Chcemy, aby siedzibę znalazły...
Bardzo sprawnie przebiega budowa obwodnicy Drezdenka. Stopień zaawansowania prac jest wysoki. Powstaje droga, przepusty pod nią i przeprawy mostowe. Inwestorem...
Gmina Skąpe tworzy sieć ścieżek rowerowych. To alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego, a jednocześnie atrakcja turystyczna, co dla gminy Skąpe...
