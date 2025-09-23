W najbliższym czasie rekonstrukcja rządu zostanie zakończona – zapowiada jego rzecznik minister Adam Szłapka.
W lipcu premier Donald Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Rekonstrukcja miała objąć także wiceministrów. I ten proces, jak mówił rzecznik rządu, dobiega końca:
W lipcu premier ogłosił, że szef MSZ Radosław Sikorski został także wicepremierem. Do resortu spraw wewnętrznych wrócił Marcin Kierwiński. Na czele ministerstwa zdrowia stanęła Jolanta Sobierańska-Grenda. Miłosz Motyka został ministrem energii, Waldemar Żurek ministrem sprawiedliwości, a Marta Cienkowska ministrem kultury.
