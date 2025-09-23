W nowej szacie…
20.30 Rozmowa z Zofią Mąkosą, autorką także dylogii Makowa Spódnica i ostatnio cyklu
Pomiędzy.
Wydawnictwo Książnica
Zbliża się druga odsłona Święta Produktu Regionalnego Powiatu Nowosolskiego. Wydarzenie odbędzie się w już w najbliższą niedzielę 28 września na...
Tajfun Ragasa paraliżuje region Morza Południowochińskiego. Władze Hongkongu zamknęły szkoły, miejsca pracy i wstrzymały ruch lotniczy w związku ze zbliżającym...
Kolej jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Polski - deklaruje premier Donald Tusk. Na targach kolejowych TRAKO w Gdańsku szef...
Remisem 1:1 zakończyły się lubuskie derby pomiędzy Stilonem Gorzów a Lechią Zielona Gorą, kończące 7. kolejkę II grupy Centralnej Ligi...
Na obiektach kompleksu sportowego Arena w Żaganiu rozpoczął się powiatowy tydzień sportu. W ramach propagujących aktywność fizyczną spotkań przez kilka...
Warsztaty z graffiti, spotkania muzyczne, plastyczne czy dotyczące wykorzystania miejskiej przestrzeni – to niektóre aktywności, jakie proponuje młodym ludziom zielonogórski...
