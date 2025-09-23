Ruszyły zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu. Przed budynkiem pałacyku przy ulicy Jana Pawła II ustawiła się długa kolejka chętnych. Seniorzy mogą wybierać spośród kilkunastu kół zainteresowań.

Tylko dziś i jutro można zgłosić chęć uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach. – Nasi seniorzy są aktywnymi ludźmi. Wciąż chcą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach i nadal uczyć nowych rzeczy – mówi koordynatorka UTW Agnieszka Horoszkiewicz:

Sami seniorzy podkreślają, że zajęcia wypełniają ich czas. – Nie siedzimy w domu, jesteśmy wśród innych. Poza tym bycie studentem odmładza i dodaje tej chęci doświadczania – zaznaczają głównie żaganianki:

– Co roku wiele osób tego dnia przychodzi wcześniej, aby zapisać się do wybranej sekcji – mówi przewodnicząca uniwersytetu Stanisława Szczepanik:

Dodajmy, że organizatorzy zajęć zapraszają również mężczyzn, którzy są do tej pory w znacznej mniejszości.