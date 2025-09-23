1 października w całym kraju startuje system kaucyjny. To mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań.

W sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajdzie się wyraźny znak kaucji z jej kwotą. To ogromne wyzwanie dla sprzedawców, konsumentów, ale i ministerstwa klimatu, które jest odpowiedzialne za wdrożenie systemu.

– Pracujemy nad zaznajomieniem Polaków z nowymi rozwiązaniami już od wiosny. Zapraszamy też na stronę ministerstwa – mówi Radiu Zachód Marek Pogorzelski, rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska.

Z systemów kaucyjnych korzysta już 180 mln Europejczyków. W niektórych krajach szklana butelka wielokrotnego użytku wraca na rynek kilkanaście razy.