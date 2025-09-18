Za dwa tygodnie polskie sklepy czeka duża zmiana. Z początkiem października startuje system kaucyjny. W punktach sprzedaży zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym znakiem kaucji.

Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska powiedziała, że produkty ze znakiem kaucji będą pojawiać się w sprzedaży stopniowo, wraz z wyczerpywaniem dotychczasowych zapasów:

Sowińska przypomniała, jakie opakowania wchodzą do systemu kaucyjnego:

Celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest ochrona środowiska, zmniejszenie ilości odpadów i wyrobienie proekologicznych nawyków.

Zmiany dotyczą sklepów powyżej 200 metrów kwadratowych, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska apeluje również do mniejszych, by wprowadzały nowe rozwiązania.