Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król powiedział, że w Polsce przydałaby się kampania społeczna uświadamiająca w temacie dezinformacji. – W taką akcję powinny włączyć się wszystkie media w kraju – dodał Wojciech Król.

Państwo musi dbać zarówno o narzędzia, jak i o to aby obywatele mieli odpowiednią edukację medialną i wiedzieli, z jakich źródeł korzystać w poszukiwaniu rzetelnych informacji – mówił w Polskim Radiu Katowice przewodniczący Król.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych dodał, że głównym celem dezinformacji jest podważenie zaufania do państwa:

Wojciech Król przyznał, że wyzwaniem jest sztuczna inteligencja. Z jednej strony sprzyja ona generowaniu nieprawdziwych treści, jak również może pomóc w ich weryfikacji.