Kilkudziesięciu godzin trzeba, aby do pracy wróciły promy przez Odrę w Połęcku i Pomorsku. Promy były w remoncie i powinny być już dawno z powrotem. Niestety, mimo że remonty wykonano w terminie, promy w stoczni zatrzymał niski poziom wody w rzece.
– Dzięki wyższemu obecnie poziomowi wody na Odrze, promy mogły wreszcie wyruszyć ze stoczni w Nowej Soli do swoich macierzystych portów – mówi Maciej Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Dodajmy, że trzeci z promów, łączący brzegi Odry w Brodach, ma termin przeglądu wyznaczony na przyszły rok.
