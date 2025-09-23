Żarski Dom Kultury zaprasza na uroczystą inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piątkowe wydarzenie zaplanowano w sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei.

Spotkanie ze studentami rozpocznie się od wykładu. – Zachęcamy do spotkania i wzięcia udziału w tym doniosłym evencie. Nasi seniorzy, to ludzie, którzy wciąż chcą się rozwijać i nieustannie poszukują nowych wyzwań. Tych, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił na zajęciach zapraszamy do tego grona – mówi dyrektor ośrodka kultury Łukasz Matyjasek:

Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godzinie 11.00.