Polska 2050 chce obowiązkowych, okresowych badań dla posiadaczy broni. Takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z nim, badania lekarskie i psychologiczne będą musieli przejść nie tylko myśliwi, ale też posiadacze broni do celów sportowych czy szkoleniowych. To już drugie podejście do objęcia badaniami m.in. myśliwych.

– Każdy posiadacza broni powinien poddawać się badaniom, bo to jest zbyt poważna i niebezpieczna sprawa – mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Rzeczniczka klubu przypomina, że KO popierała poprzedni projekt Polski 2050 odnośnie myśliwych.

Na początku roku w Sejmie przepadł projekt ustawy Polski 2050 o obowiązkowych badaniach lekarskich i psychologicznych w celach łowieckich. Przeciwko niej głosowało Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i PSL. W sierpniu tego roku, po kolejnym przypadku śmiertelnego postrzelenia mężczyzny przez myśliwego, lider ludowców oznajmił, że jest za badaniami dla wszystkich posiadaczy broni.

Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski pytany, czy tym razem jego klub poprze projekt dotyczący badań odpowiada, że „nie jest w temacie”:

Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w Polsce mamy zbyt mały dostęp do broni, dlatego wprowadzanie restrykcji nie jest potrzebne. – Nakładanie kolejnych obowiązków na posiadaczy broni, nie służy naszemu bezpieczeństwu – mówi.

Projekt Polski 2050 nakłada na osoby w wieku do 70 lat obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających co 5 lat spełnienie kryteriów zdrowotnych związanych z posiadaniem broni. W przypadku osób po 70-tce, badania miałby być powtarzane co dwa lata.