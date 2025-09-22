Pożar w szpitalnej aptece i wypadek komunikacyjny z koniecznością dokonania triażu. To na szczęście ćwiczenia, które realizowano w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Fikcyjny scenariusz miał sprawdzić przygotowanie personelu lecznicy na wypadek zdarzenia kryzysowego.

Działania były urealnione, aby odzwierciedlały faktyczne zdarzenie. Z głównego budynku przychodni ewakuowano pacjentów, na miejsce przyjechała straż pożarna oraz pozostałe służby. Do czasu przejęcia kierowania akcją przez strażaków kierowała nią wyznaczona ze szpitala osoba. – Takie ćwiczenia realizujemy co roku w obu lokalizacjach w Żarach i Żaganiu. Ma to na celu wyrobienie i utrwalenie pewnych procedur. To również ważne współdziałanie ze strażą pożarną – mówi komendant szpitala pułkownik Mariusz Piwowarczyk: