Chińska dziennikarka, która w 2020 r. informowała o początkowej fazie pandemii COVID-19, została ponownie skazana na cztery lata więzienia. Tym razem chińskie władze oskarżyły Zhang Zhan o „wywoływanie niepokoju i prowokowanie problemów”.

Sąd wydał wyrok 4-letniego więzienia za publikację komentarzy na zagranicznych stronach internetowych dotyczących łamania praw człowieka w Chinach. Poprzednio Zhang Zhan została zatrzymana i skazana w 2020 r. po tym, jak opublikowała w internecie materiały dokumentujące początek pandemii w Wuhan.

Dziennikarka została zwolniona z więzienia w maju 2024 r., ale ponownie zatrzymano ją trzy miesiące później. Ponownie usłyszała zarzuty naruszania porządku publicznego.

Organizacja Reporterzy Bez granic wezwała społeczność międzynarodową do wywarcia presji na Pekin w celu natychmiastowego uwolnienia Zhang. „Powinna być globalnie uznana za bohaterkę informacji, a nie więziona w brutalnych warunkach” – stwierdziła jedna z działaczek organizacji.

Chiny pozostają krajem z największą liczbą uwięzionych dziennikarzy na świecie. Co najmniej 124 osoby związane z tym zawodem przebywają obecnie w chińskich więzieniach. W najnowszym indeksie wolności prasy na rok 2025, Chiny zajęły 178. miejsce na 180 państw.