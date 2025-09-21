Za nami druga edycja Rajdu 4×4 terenami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W imprezie udział wzięło ponad 90 ekip. Uczestnicy wyszaleli się na trasach o łącznej długości ponad 100 km.
Z aparatem na miejscu był nasz fotograf Krzysztof Filmanowicz. Zobaczcie galerię zdjęć.
Imprezę relacjonowała Karolina Kamińska: MRU: Tu dziś bije offroadowe serce! [ZDJĘCIA]
