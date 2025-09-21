Kilka tygodni po terminie kończy się remont szkoły podstawowej w Smardzewie. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Szczaniec w ostatnich latach. Prace obejmowały bardzo szeroki zakres, a efektem ma być poprawa komfortu nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli, ale przede wszystkim transformacja energetyczna obiektu.

– Bardzo chcieliśmy zakończyć remont do 1 września, ale poprawki i uzupełnienia nie pozwoliły na dotrzymanie terminu – mówi Maciej Sieńkowski, wójt gminy Szczaniec.

Remont szkoły podstawowej w Smardzewie kosztował ponad 4,1 mln zł. Gmina otrzymała jednak dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie prawie 3,5 mln zł.