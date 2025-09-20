Donald Trump podpisał nowe prawo, wprowadzające opłatę 100 tysięcy dolarów za niektóre wizy pracownicze. Prezydent znany jest ze swojej niechęci do przyjmowania nowych imigrantów. Donald Trump w tym przypadku znalazł jednak sposób, jak na imigracji można także dodatkowo zarobić.

Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające opłatę w wysokości 100 tys. dolarów za wizy pracownicze H-1B – w celu ograniczenia, jak twierdzi jego administracja, nadużywania tego programu. Wizy te dają dostęp do tymczasowego pozwolenia na prace na terenie Stanów Zjednoczonych do 3 lat. Wcześniej kosztowały około tysiąca dolarów.

„Potrzebujemy świetnych pracowników i to praktycznie gwarantuje, że tak się stanie – powiedział prezydent w Gabinecie Owalnym. Jego urzędnicy szczegółowo opisali, w jaki sposób ustawa zachęci firmy do zatrudniania amerykańskich pracowników, a jednocześnie zapewni ścieżkę do zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w wyspecjalizowanych dziedzinach.

W osobnym rozporządzeniu Trump nakazał również utworzenie ścieżki imigracyjnej „złotej karty”, która, jak powiedział, przyspieszy proces wizowy dla niektórych imigrantów w zamian za bardzo wysoką opłatę – milion dolarów.

„Te działania stanowią najnowsze z serii działań administracji mających na celu ograniczenie imigracji i wprowadzenie nowych, surowych restrykcji dotyczących cudzoziemców wpuszczanych do kraju. Mogę one mieć negatywny wpływ na branże, które w dużym stopniu polegają na pracownikach zagranicznych – mówią eksperci cytowani w stacji CNN.