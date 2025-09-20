W Lipnej w gminie Przewóz zorganizowano pierwsze mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do wygrania był puchar prezesa OSP. W rywalizacji wzięły udział zespoły z Przewozu, Lipnej i Lubiechowa.

Dziesięcioosobowe drużyny musiały zmierzyć się z kilkoma konkurencjami. Liczył się czas i precyzja. – Cieszy nas to, że mamy dzieci chcące w przyszłości zostać strażakami. To początek ich drogi, ale już sporo wiedzą – mówi wójt gminy Ewelina Rzepka:

– Bycie strażakiem to duża sprawa i odpowiedzialność. Na razie uczymy się i bawimy, ale wielu z nas w przyszłości chce jeździć do gaszenia pożarów. Dzisiaj chcemy pokazać, co potrafimy – podkreślają młodzi pożarnicy:

– Dla nas to powód do dumy i radości, że kolejne pokolenia chcą nieść pomoc innym. Dzisiaj pokazują co już potrafią, a radzą sobie bardzo dobrze – mówi prezes OSP w Lipnej Mateusz Klisowski:

– Mój syn ma dopiero cztery lata, ale już garnie się, aby włożyć hełm strażacki. Miło popatrzeć na dzieci przy takich okazjach, kiedy chcą się wykazać – zaznacza Lila Wesołowska:

Dodajmy, że przy OSP Lipna działa także drużyna kobieca.