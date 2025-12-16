Gmina Przewóz zakończyła budowę nowej sieci kanalizacyjnej w Potoku. Inwestycja zrealizowana została przy wykorzystaniu pieniędzy z dofinansowania. Koszt zadania to prawie 6 milionów złotych.

Dotychczas miejscowość nie była zabezpieczona w odprowadzanie ścieków. – Prace objęły sam Potok, ale i ulice Pocztową i Parkową w Przewozie. Dla nas to działanie o charakterze strategicznym. Na tym terenie znajduje się między innymi jednostka wojskowa. Poza tym sami mieszkańcy długo czekali na podłączenie ich domów do kanalizacji. W ramach inwestycji odtworzyliśmy także drogę po budowie sieci – mówi wójt gminy Ewelina Rzepka:

Długość wybudowanej sieci to 5,5 kilometra.