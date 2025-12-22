Przewóz zakończył inwestycję związaną z doświetleniem ulic na terenie gminnych miejscowości. W sumie posadowiono 280 nowych energooszczędnych lamp. Koszt zadana to ponad pół miliona złotych.

Po analizie wybrano miejsca, gdzie wymiana oświetlenia była najbardziej konieczna.

– To inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców przemieszczających się samochodami po terenie gminy. Ale to także przyszłe oszczędności w rachunkach. Przyjmując nawet trzyprocentowy wzrost cen w ciągu roku, szacujemy, że zaoszczędzimy około siedemdziesiąt tysięcy złotych rocznie – mówi wójt gminy Ewelina Rzepka:

Wkład własny gminy na realizację zadania to ponad 100 tysięcy złotych.