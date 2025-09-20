W Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach można obejrzeć suknie, które kobiety nosiły na przestrzeni lat. Ich autorem jest pracownik placówki Arkadiusz Olak. Swoje hobby rozwija od wielu już lat.

Swoje pierwsze wykroje tworzył jeszcze jako chłopiec. – Wówczas odkryłem, że to właśnie będzie moja pasja. Później powstawały kolejne projekty. Wzory czerpię z dawnych źródeł modowych – mówi Arkadiusz Olak:

– W muzeum obecnie prezentuję kilka moich prac. Są to suknie codzienne czy okazjonalne. Każda jest inna. Tego nie można kupić w sklepie – zaznacza żaranin:

– Żary były niegdyś prężnym ośrodkiem krawieckim. W mieście przed wojną funkcjonowało wielu mistrzów tego zawodu – podkreśla muzealnik z pasją:

– W moich projektach można znaleźć symbole nawiązujące do stolicy Dolnych Łużyc. W ten sposób chcę pokazać nasze miasto – mówi Arkadiusz Olak:

Więcej sukni autorstwa żaranina znaleźć można na jego profilu w mediach społecznościowych.