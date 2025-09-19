Przy ulicy Rybackiej przygotowano przyczółki pod budowę mostu technicznego zabezpieczającego budowę miejskiego basenu w Żaganiu. Konstrukcja stanie jeszcze w tym miesiącu. Będą z niej korzystać ciężkie pojazdy dostarczające elementy pod budowę kąpieliska.

Przypomnijmy, umowę na modernizację kąpieliska podpisano w lutym tego roku w formule zaprojektuj i wybuduj. – Do tej pory tych prac nie było widać, bo związane one były z wszelkimi pozwoleniami i aktualizacją projektu – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Chcemy przywrócić basen do życia. Będzie to naprawdę piękny i funkcjonalny obiekt – zaznacza Sławomir Kowal:

Dodajmy, że inwestycja ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku, a jej koszt wyniesie 14,5 miliona złotych.